Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin setzt weiter auf die Dienste von Eigengewächs Malte Delow. Die Berliner verlängerten den Vertrag mit dem 22-jährigen Flügelspieler vorzeitig bis 2027. Das gab Alba am Mittwoch bekannt. „Malte hatte noch ein Jahr Vertrag bei uns. Er entwickelt sich aber weiterhin so toll, dass er in Zukunft eine noch größere Rolle bei uns einnehmen soll“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Der gebürtige Berliner Delow stammt aus der eigenen Jugend und erhielt 2021 seinen ersten Profivertrag. Seitdem hatte er sich zu einem festen Bestandteil der Rotation entwickelt. Zudem ist er sehr flexibel und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. „Die zeitige Verlängerung ist richtungsweisend. Spieler aus unserem Jugendprogramm bei uns zu entwickeln, ist nach wie vor eines der Kernelemente des Clubs“, sagte Ojeda.

In der letzten Saison wurde Delow zum besten U22-Spieler der Bundesliga gewählt. Erst kürzlich auch erstmalig für die Nationalmannschaft nominiert. „Ich freue mich wirklich sehr, meine Karriere bei Alba fortsetzen zu können. Es ist toll, das Vertrauen des Clubs und der sportlichen Leitung so zu spüren“, sagte Delow.