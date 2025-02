Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin setzt im Kampf um einen Playoff-Platz auf Verstärkung aus Nordamerika. Die Berliner verpflichteten Robert Baker vom Farmteam der Orlando Magic. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Der 2,11 Meter große Baker ist für die Positionen des Power Forwards und als Center vorgesehen. Vor vier Jahren spielte der Neuzugang bereits in Europa in der slowakischen Liga bei Iskra Svit, war aber auch in Japan und Puerto Rico angestellt.

Im vergangenen Jahr wurde Baker in das US-Nationalteam berufen und erspielte sich in der NBA-Summer-League einen Vertrag bei der Orlando Magic, wurde dann aber zum Farmteam (Osceola Magic) in die NBA-G-League beordert.