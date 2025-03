Berlin - Herber Rückschlag für Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga. Die Berliner verloren daheim vor 8.769 Zuschauen gegen die Fit/One Würzburg Baskets mit 80:84 (42:44). Anstatt zumindest auf einen Play-In-Platz zu klettern, rutscht der Vizemeister auf Rang 13 ab. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 19 und Tim Schneider mit 14 Punkten.

Zu den ohnehin schon fehlenden David McCormack (Oberschenkel) und Justin Bean (Infekt) gesellte sich noch Michael Kessens (Knie verdreht) dazu. Keine 48 Stunden nach dem Euroleague-Spiel in Athen wirkten die Gastgeber zunächst müde und unkonzentriert. Schnell lagen sie 3:11 zurück und liefen erst einmal lange einem Rückstand hinterher, der zeitweise bis auf zwölf Punkte anwuchs (5:17).

Erst starker Schlussspurt für Alba, dann flattern die Nerven

Mit zunehmender Spielzeit steigerte sich Alba dann aber, agierte defensiv aggressiver und gestattete den Würzburgern weniger einfache Abschlüsse. Die Berliner ließen in der Offensive zwar immer einiges liegen, robbten sich aber Stück für Stück wieder heran. Eine Minute vor der Pause glich Tim Schneider mit einem Drei-Punkte-Wurf erstmalig zum 42:42 aus.

Doch Alba machte weiterhin zu viele Fehler und hatte eine schwache Freiwurfquote. So liefen sie auch nach dem Seitenwechsel wieder einem Rückstand hinterher. Die Berliner blieben aber dran, gingen dreieinhalb Minuten vor Ende erstmalig in Führung und zogen bis auf 80:73 davon. Aber danach kassierten sie einen 0:11-Lauf. Alle elf Punkte wurden von Jhivvan Jackson erzielt, der am Ende auf 39 Zähler kam.