Trotz Heimvorteil muss sich Alba Berlin beim Final Four schon im Halbfinale den Saarlouis Royals geschlagen geben. Und das, obwohl sie zur Halbzeit noch mit 17 Punkten in Führung liegen.

Berlin - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Finale im Pokal Final Four verpasst. Vor 1850 Zuschauern in der heimischen Sömmeringhalle unterlagen die Berlinerinnen den Saarlouis Royals trotz 17-Punkte-Führung zur Halbzeit mit 67:72 (40:23). Das zweite Halbfinale bestreiten am Abend noch die Rutronik Stars Keltern und die Eigner Angels Nördlingen. Damit spielt Alba am Sonntag nur um Platz drei (13.00 Uhr/rbb Livestram). Beste Berliner Werferinnen waren Marie Berthold mit 14 und Deeshyra Thomas mit 13 Punkten.

Die Gastgeberinnen erwischten ein Traumstart und legten gleich einen 8:0-Lauf hin. Mit einer sehr aufmerksamen Defensive ließen sie Saarlouis kaum zur Entfaltung kommen. Die Saarländerinnen verwarfen fast alles und kamen im ersten Viertel nur auf magere vier Punkte. So konnte Alba schnell die Führung zweistellig gestalten.

Einbruch im dritten Viertel

Im zweiten Viertel verteidigte Saarlouis dann aber aggressiver und nun fielen auch die Würfe. Alba gestattete Saarlouis nun zu viele Offensivrebounds, so dass sie immer wieder zu zweiten Wurfchancen kamen. Der Berliner Vorsprung schmolz so auf 18:11. Doch die Gastgeberinnen schlugen vor der Pause mit einem 9:0-Lauf zurück.

Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Royals, trafen fast alles, während Alba sich immer schwerer tat. Viereinhalb Minuten vor dem Ende war die komfortable 17-Punkte-Führung zur Pause verspielt und Alba lag plötzlich erstmalig hinten (59:60). Bei Alba ging nun kaum noch etwas. Die Entscheidung fiel 48,9 Sekunden vor Ende, als Saarlouis zum 69:64 traf. Das konnte Alba nicht mehr kontern.