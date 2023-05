Berlin - „Do or die“ heißt es für Alba Berlin am Mittwoch im vierten Playoff-Spiel bei ratiopharm Ulm (20.30 Uhr/Magentasport). „Wenn unsere Saison nicht zu Ende sein soll, dann müssen wir gewinnen. Und das ist kein guter Druck“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Alba liegt in der Best-of-five-Serie 1:2 zurück. Mit einem Sieg würden sie ein Entscheidungsspiel am Freitag in Berlin erzwingen, bei einer Niederlage wäre für den Titelverteidiger bereits im Viertelfinale Endstation. „Wir müssen jetzt auf jeden Fall abliefern - Ausreden gibt es keine mehr“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann.

Die Berliner stehen mit dem Rücken zur Wand. „Im Prinzip haben wir jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Von daher können wir vielleicht auch ein bisschen freier aufspielen“, sagte Thiemann. Zuletzt fehlte es bei Alba aber vor allem an Energie. Ob die vier Tage geholfen haben, „um Energie zurückzubekommen“, wie Ojeda hofft, bleibt abzuwarten. Denn auch die zehn Tage Pause vor Playoff-Start hatten nicht wirklich etwas gebracht.

Thiemann fordert trotzdem vollen Einsatz. „Wir müssen einen Weg finden, jetzt alle zusammen zu kämpfen. Das müssen wir noch mehr machen, noch aggressiver sein. Wir müssen dem Gegner auf den Füßen stehen. In den letzten Jahren wurden wir noch nie so früh in den Playoffs so hart gefordert“, sagte der 29-Jährige. Alba braucht aber neue Ideen. „Ulm ist sehr gut auf uns eingestellt und nimmt uns taktisch viele Dinge weg“, so Thiemann weiter.

Für große Änderungen blieb aber kaum Zeit. Ojeda setzt deshalb auf die Details im Spiel seines Teams. „Man kann Ulm ja nicht komplett ausschalten. Aber manchmal helfen die Kleinigkeiten in einem Spiel, wenn sie klappen“, sagte der Spanier. Hoffnung gibt es auch auf die Rückkehr des bisher in den Playoffs fehlenden Yovel Zoosman.

Der Israeli war zuletzt angeschlagen, könnte mit seinen Fähigkeiten aber vor allem der schwächelnden Defensive mehr Stabilität verleihen. „Wir müssen schauen, ob er wieder trainieren kann. Aber er wäre für uns eine große Hilfe“, sagte der Alba-Sportdirektor.