Alba-Sportdirektor definiert Erfolg nicht über Meistertitel

Berlin - Für Sportdirektor Himar Ojeda vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin hängt eine erfolgreiche Saison in der Bundesliga nicht vom Meistertitel ab. „Gewinnen ist großartig, aber wir definieren Erfolg anders: Wir wollen unserer Philosophie treu bleiben, uns kontinuierlich verbessern und immer unser Bestes geben“, sagte der 49-Jährige auf der vereinseigenen Webseite, „zum vierten Mal in Folge Meister zu werden, wird eine riesige Herausforderung. Letzte Saison war es schon sehr schwer und da lief fast alles optimal.“ Der Titelverteidiger eröffnet die neue Bundesliga-Spielzeit mit einem Spiel am 28. September gegen die Towers Hamburg.

Ojeda verwies darauf, dass es vor den vergangenen drei Spielzeiten, in denen Alba jeweils die Meisterschaft gewann, Saisons gab, „mit denen wir zwar sehr zufrieden waren, in denen wir aber keine Titel erringen konnten.“ Für den Sportdirektor wäre es ein Fehler, die „Definition von Erfolg nur vom Gewinn einer weiteren Meisterschaft abhängig“ zu machen.

Natürlich sorgten die nationalen Championate sowie die Teilnahmen an der Europaliga für ein besseres Standing der Berliner im internationalen Vergleich. „Früher hatten viele unserer Spieler das Gefühl, sie müssten die Angebote anderer namhafter Clubs annehmen und Alba verlassen, um sich spielerisch weiterzuentwickeln und ihre Karriere voranzubringen“, sagte Ojeda.

Diesmal hätten alle drei Point Guards Angebote ausgeschlagen, um bei Alba zu bleiben: „Das macht uns natürlich sehr stolz und zeigt, dass wir einiges richtig machen. Außerdem bin ich nicht mehr den ganzen Sommer lang so nervös.“