Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr Halbfinale beim Magentasport Cup in München verloren. Die Berliner unterlagen am Samstag dem Euroleague-Konkurrenten Roter Stern Belgrad mit 56:74 (36:40). Am Sonntag trifft Alba im Spiel um Platz drei auf den Verlierer der zweiten Halbfinal-Begegnung zwischen Gastgeber Bayern München und Virtus Bologna (15.00 Uhr/Magentasport). Bester Berliner Werfer war Tim Schneider mit elf Punkten.

Bei den Hauptstädtern waren erstmalig in der Vorbereitung die Weltmeisterschaftsteilnehmer Gabriele Procida, Matteo Spagnolo (beide Italien) und Ziga Samar (Slowenien) dabei. Dafür setzten aber Louis Olinde und Christ Koumadje aus. Weltmeister Johannes Thiemann reiste zwar mit dem Team mit, kommt an diesem Wochenende aber noch nicht zum Einsatz.

Dem komplett neu formierten Alba-Team waren die Abstimmungsprobleme anzumerken - besonders in der Defensive. „Es ist aktuell ein bisschen schwer. Wir sind alle noch so ein bisschen durcheinander. Wir müssen uns erst kennenlernen und wissen noch nicht so ganz, wo sich die anderen auf dem Spielfeld bewegen“, sagte Flügelspieler Schneider in der Halbzeitpause bei Magentasport.

Nach dem Seitenwechsel konnte sich Alba in der Defensive zwar etwas steigern, Probleme gab es aber weiter im Rückzugsverhalten. Und offensiv gelang zudem nur wenig. Viele Missverständnisse, viele Fehlwürfe. In der gesamten zweiten Hälfte gelangen nur 20 Punkte. So blieb Alba bis zum Ende chancenlos.