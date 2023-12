Albas Baldi glaubt an junges Team: „Das ist unsere DNA“

Berlin - Geschäftsführer Marco Baldi von Basketball-Bundesligist Alba Berlin möchte den eingeschlagenen Weg mit jungen, unerfahrenen Spielern weitergehen. „Das ist unsere DNA, so haben wir uns seit vielen Jahren positioniert. Mit qualitativ sehr guten Spielern, die noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben.“, sagte der 61-Jährige im Interview der „Berliner Morgenpost“.

Der Berliner Kader hatte sich im Sommer stark verändert und extrem verjüngt. Kapitän Luke Sikma wechselte zu Olympiakos Piräus, Nationalspieler Maodo Lo zog es nach Mailand, und Topscorer Jaleen Smith schloss sich Bologna an. Junge Spieler wie Matteo Spagnolo (20) kamen dafür in die Hauptstadt.

„Wir leben davon, dass wir aufbauen. Auf vielen Ebenen. Deswegen sind wir auch nicht traurig, dass in München oder Madrid viel mehr Geld ist als bei uns“, sagte Baldi und ergänzte: „Alle haben viel teurere und damit auch erfahrenere Teams als wir. Doch wir stehen zu diesem Zeitpunkt nicht wesentlich schlechter da als vor einem Jahr.“

In der Bundesliga sind die Berliner Dritter, in der Euroleague Vorletzter. „Für ein Team, das sich weiterentwickeln will, auch individuell, ist das (Euroleague) die allerbeste Feuerprobe. Die gehen wir immer wieder ein, auch wenn wir öfter verlieren. Denn dort lässt sich viel lernen und Selbstbewusstsein aufbauen“, befand Baldi.