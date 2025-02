Berlin - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Basketball-Bundesliga hat Alba einen wichtigen Sieg geholt. Die Berliner siegten am Sonntag daheim vor 7.442 Zuschauern gegen die Veolia Towers Hamburg mit 92:77 (54:34). Mit nun acht Siegen aus 18 Spielen liegen die Berliner aber weiter hinter den Playoff-Plätzen. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 22 und David McCormack mit 16 Punkten.

Bei Alba musste Nationalspieler Louis Olinde wegen eines Infekts passen, dafür waren Kapitän Martin Hermannsson und Center Yanni Wetzell wieder dabei. Den Gastgebern war von Beginn an anzumerken, dass es für sie um viel ging. Sehr engagiert und mit hoher Intensität gingen sie zu Werke und von Beginn an in Führung.

Kleine Schwächephase ohne Folgen

Hatten die Gastgeber zu Beginn noch defensiv einige Probleme, konnten sie sich auch dort im Spielverlauf steigern. So kamen sie immer wieder zu Ballgewinnen, die sie auch nutzten. Schon nach 13 Minuten betrug der Vorsprung nach einem 15:2-Lauf 20 Punkte (40:20). Bis zur Halbzeit blieben die Berliner souverän.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste, die Fehlerquote bei Alba stieg an. Zu Beginn des letzten Viertels war der Vorsprung auf zwölf Punkte geschmolzen (71:59). Doch Alba blieb unbeeindruckt und setzte sich wieder ab. So geriet der Berliner Heimsieg nicht mehr in Gefahr.