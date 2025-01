Wie schon drei Tage zuvor beim Euroleague-Duell gegen Bayern München geht den Berlinern im letzten Viertel die Puste aus. Und auch ein anderes Problem, bekommt Alba nicht in den Griff.

Albas kleine Erfolgsserie reißt in Oldenburg

Alba-Center David McCormack war bester Berliner Schütze in Oldenburg

Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Nach zuletzt drei Siegen in Serie verloren die Berliner beim Tabellennachbarn EWE Baskets Oldenburg mit 92:97 (40:40). Damit fällt der Hauptstadt-Club auf Platz 14 zurück. Beste Berliner Werfer waren vor 6200 Zuschauern David McCormack mit 21 und Malte Delow mit 13 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste auf Gabriele Procida (Rückenprobleme) verzichten, zudem fiel kurzfristig auch noch der zuletzt so formstarke Matt Thomas (Knöchel) aus. Alba startete zwar mit einem 5:0, bekam dann aber große Probleme mit der Oldenburger Intensität. Nach einem 0:11-Lauf musste Gonzalez schon nach viereinhalb Minuten die erste Auszeit nehmen. Und die half.

Alba verschenkt Sieg im letzten Viertel

Die Berliner hielten nun besser dagegen und agierten insgesamt konzentrierter. Mitte des zweiten Viertels waren sie wieder fünf Punkte vorn (35:30). Doch die in der bisherigen gesamten Saison so schwache Wurfquote aus der Distanz, sorgte auch dieses Mal dafür, dass Alba sich nicht weiter absetzen konnte. Oldenburg machte das besser und glich bis zur Pause wieder aus.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es in der temporeichen Partie hin und her. Alba zeigte sich im dritten Viertel aber treffsicherer. Nach einem 14:3-Lauf konnten sich die Berliner zum ersten Mal auf acht Punkte absetzen (69:61). Doch im letzten Abschnitt geriet Alba wieder in Rückstand und kam dann nicht mehr näher als drei Punkte heran.