Beim Hauptrennen in Hoppegarten gewinnt der Hengst Alessio. Als Jockey muss kurzfristig ein Ersatzmann einspringen.

Übersicht bei dem 131. Longines Großer Preis von Berlin Pferderennen auf der Rennbahn Hoppegarten. Die Saison geht an diesem Sonntag weiter.

Hoppegarten (dpa/bb) – - Spitzenjockey Rene Piechulek (37) hat mit dem fünfjährigen Hengst Alessio am Pfingstsonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten das Hauptereignis gewonnen. Der aus Dessau stammende Reiter behauptete sich mit dem zweiten Favoriten als 44:10-Chance vor 8400 Zuschauern im Comer Group International 53. Oleander-Rennen, einer Zuchtprüfung der Europa-Gruppe Gr. II.

In dem mit 100.000 Euro dotierten und über 3200 Meter führenden Berliner Topereignis blieb der klar voraus liegende Mitfavorit Waldadler (Leon Wolff) denkbar knapp um einen kurzen Kopf geschlagen. Auf dem dritten Platz kam die formbeständige fünfjährige Stute Nastaria (Miguel Lopez) ein. Für den Favoriten Assistent (Thore Hammer-Hansen) blieb nur Rang vier.

Piechulek war für die ursprünglich für Alessio vorgesehene Sibylle Vogt eingesprungen, die sich vor dem ersten Rennen des Tages am Arm verletzt hatte und nicht mehr in den Sattel steigen konnte. Piechulek wiederum konnte den Ritt nur annehmen, weil sein ursprüngliches Pferd Lordano nicht am Rennen teilnahm.

„Mein Pferd hat tapfer gekämpft. Aber es tut mir schon ein bisschen leid, dass Sibylle den Ritt nicht wahrnehmen konnte“, sagte Piechulek. Der Sieger Alessio gab sein spätes Jahresdebüt, gehört dem Gestüt Ittlingen und wird von Champion-Trainer Peter Schiergen in Köln trainiert.