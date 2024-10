Alexandra Popp feiert im Dress des VfL Wolfsburg ein besonderes Jubiläum. Gegen Olympique Lyon bestreitet die 33-Jährige ihr 100. Spiel in der Champions League und deren Vorgängerwettbewerben.

Wolfsburg - Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg hat ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Die Champions-League-Partie heute gegen den französischen Meister Olympique Lyon ist für die 33-Jährige der 100. Einsatz in der Königsklasse sowie deren Vorgänger-Wettbewerben. Damit ist Popp nach der Französin Wendie Renard, die am Abend für Lyon spielte, erst die zweite Spielerin, die diese Marke erreicht hat.

Gegen den Finalisten aus der Vorsaison kämpfte die Mannschaft von VfL-Coach Tommy Stroot gegen einen Fehlstart in der Gruppe A. Das Auftaktspiel bei AS Rom in Italien hatten die „Wölfinnen“ 0:1 verloren.