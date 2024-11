Der Hölty-Preis für Lyrik ist der höchstdotierte Preis seiner Art im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr geht er an einen aus Rumänien stammenden Dichter.

Das Neue Rathaus in Hannover: Alexandru Bulucz wurde mit dem Hölty-Preis für Lyrik ausgezeichnet. (Symbolbild)

Hannover - Der Dichter und Literaturkritiker Alexandru Bulucz hat den mit 20.000 Euro dotierten Hölty-Preis für Lyrik verliehen bekommen. „In seinen einerseits fragilen und zarten, andererseits kräftigen bis zornigen Gedichten drängt uns Alexandru Bulucz eine existenzielle Erfahrung auf, die nicht von den Rändern Europas herkommt, sondern aus ihrer Mitte“, hieß es in der Begründung der Jury. Der von der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover ausgeschriebene Preis wurde am Donnerstagabend verliehen. Vorher trug sich der Dichter ins Goldene Buch der Stadt ein.

Bulucz wurde im Jahr 1987 in Rumänien geboren und studierte in Deutschland Germanistik und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Seine Gedichte werden regelmäßig in Literaturzeitschriften veröffentlicht. Außerdem arbeitet er als Herausgeber und Übersetzer aus dem Rumänischen. Der Hölty-Preis für Lyrik wird seit dem Jahr 2008 alle zwei Jahre verliehen und ist nach Angaben der Organisatoren der höchstdotierte Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum.