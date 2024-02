Leipzig - Der Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik geht in diesem Jahr an den Autor und Übersetzer Wolfgang Matz. Er werde am 21. März auf der Leipziger Buchmesse für seine Buchkritiken ausgezeichnet, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag mit. Der Alfred-Kerr-Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird vom Börsenverein und der Stiftung Buchkultur und Leseförderung gemeinsam mit dem Branchenmagazin „Börsenblatt“ vergeben.