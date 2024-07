Jan Redmann will Brandenburgs Ministerpräsident werden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen einer Alkoholfahrt auf einem E-Scooter gegen den CDU-Politiker.

Potsdam - Nach seiner Alkoholfahrt vor etwa zwei Wochen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren gegen den Brandenburger CDU-Chef Jan Redmann eingeleitet. Es gehe um Trunkenheit im Verkehr, sagte ein Sprecher der Behörde. Die Akte war am Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft gelandet. Nähere Auskünfte wollte er nicht geben. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Redmann, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in zwei Monaten ist, war in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli von der Polizei kontrolliert worden. Bei einer Fahrt mit einem E-Scooter zu seiner Wohnung in Potsdam hatte er 1,3 Promille Atemalkohol. Der CDU-Landes- und Fraktionschef hatte die Öffentlichkeit zwölf Stunden später selbst informiert und den Fehler eingeräumt.