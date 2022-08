Alkoholisierter Fahrer mit über drei Promille auf Autobahn

Hildesheim - Ein Autofahrer ist mit über drei Promille in der Nähe von Hildesheim von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 36-Jährige fiel am Montag auf, da er in Schlangenlinien über die Autobahn 7 zwischen Hannover und Hildesheim fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der ebenfalls betrunkene Beifahrer warf zudem eine Bierflasche aus dem Fenster in Richtung eines anderen Autos. Beamte der Autobahnpolizei stellten wenig später mit Atemalkoholtests bei dem Fahrer 3,12 Promille und bei dem 38 Jahre alten Beifahrer 5,08 Promille fest. Den beiden Männern wurden auf der Wache Blutproben entnommen, danach kamen sie zur Überwachung in ein Krankenhaus. Die Polizisten vermuten, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.