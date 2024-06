Lutherstadt Eisleben - Ein stark alkoholisierter Falschfahrer ist 15 Kilometer lang auf der Autobahn 38 bei Lutherstadt Eisleben unterwegs gewesen. Der 67-Jährige begann am späten Mittwochabend bei Allstedt seine Falschfahrt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. An der Anschlussstelle Eisleben wurde sein Auto von der Polizei entdeckt und der Fahrer daraufhin von der Autobahn begleitet. Bei seiner Fahrt in Richtung Göttingen gab es den Angaben nach keine Verletzten.