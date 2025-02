Der 1. FC Nürnberg hat in der Hinrunde gegen Magdeburg eine Klatsche kassiert. Nun ist Zeit für die Revanche. Trainer Klose kann mit seinen Neuen rechnen.

Nürnberg - Die vergangene Woche war selbst für Nürnberger Verhältnisse denkwürdig. Zum Ende der Transferperiode hat der fränkische Fußball-Zweitligist eine stattliche zweistellige Millionensumme kassiert. Allerdings hat der Club in U17-Weltmeister Finn Jeltsch (18) eben auch sofort eine Stammkraft in der Abwehr verloren.

Dieser Wechsel hat natürlich auch Trainer Miroslav Klose vor dem Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg beschäftigt. Der Weltmeister von 2014 klagt aber nicht.

25 Millionen für Tzimas, knapp zehn für Jeltsch

„So ist das Geschäft und das Geschäft kennen wir alle“, sagte der frühere Nationalstürmer. „Riesentyp“ Jeltsch sei schließlich schon zehn Jahre im Verein gewesen. „Für uns als Verein gibt's nichts Schöneres.“ Einen eigenen Spieler entwickeln und dann noch für knapp zehn Millionen Euro an den VfB Stuttgart in die Bundesliga verkaufen.

Stürmer Stefanos Tzimas (19) geht erst im Sommer. Der von PAOK Saloniki ausgeliehene Grieche wechselt nach England zu Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion und kostet sagenhafte 25 Millionen Euro. Dem Club bleibt davon am Ende noch eine einstellige Millionensumme, weil er zuvor die Kaufoption über 18 Millionen Euro ziehen musste.

„Er blüht auf“, beschrieb Klose den Austausch mit dem Jungstürmer, der sich vor dem Wechsel noch den Rat seines berühmten Trainers holte und sich bis Ende Juni bei den Franken für die Premier League warm schießen will.

Die Neuen können sofort helfen

Da im Sommer auch Mittelfeldspieler Jens Castrop für rund 4,5 Millionen Euro Ablöse zu Borussia Mönchengladbach weiterzieht, handelte der FCN schon jetzt. Und die Neuen sollen das Potenzial zur Soforthilfe haben.

„Alle sind Optionen, alle machen einen guten Eindruck, auch im Training“, berichtete Klose. „Sie sind alle bereit, in den Kader oder in die Startelf zu rutschen.“

Namentlich sind das der Verteidiger Fabio Gruber (SC Verl) sowie Mittelfeldspieler Eryk Grzywacz (VfL Wolfsburg) und Stürmer Janis Antiste (Sassuolo Calcio). Der schon im Januar verpflichtete Tim Drexler (TSG 1899 Hoffenheim) bekam schonmal gegen Magdeburg eine Einsatzgarantie und ersetzt Verteidiger Jeltsch.

Der Club will Revanche nehmen

An Magdeburg haben die Nürnberger schlechte Erinnerungen. In der Hinrunde unterlagen Kloses Spieler zu Hause mit 0:4. „Das ist bei dem einen oder anderen schon durchgesickert“, erzählte Klose. Heißt: Der 1. FC Nürnberg will Revanche nehmen.

„Ich kenne meine Mannschaft“, sagte Klose weiter. „Wenn es sie wurmt, zu Hause 0:4 zu verlieren, dann möchte sie es so schnell wie möglich wiedergutmachen. Ich gebe ihr am Samstag die Chance.“