Wolfsburg - VfL Wolfsburgs Trainer Niko Kovac sieht seinen Club vor dem Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga und dem Kampf um die internationalen Plätze gut vorbereitet. „Wir haben alles in der eigenen Hand, um Platz sieben zu verteidigen. Wir wollen das Polster nutzen und es ins Ziel tragen“, erklärte der 51-Jährige am Freitag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

In dieser Saison wird mit großer Wahrscheinlichkeit Platz sieben zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb reichen. Dort steht der VfL, einen Zähler vor Bayer Leverkusen und dem FSV Mainz 05. Beide Gegner gastieren noch in Wolfsburg. „Jetzt spielt die Physis und die Mentalität eine große Rolle“, erklärte der frühere kroatische Nationalspieler. „Die Karten werden im Grunde neu gemischt.“