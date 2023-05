Berlin - Elf führende Medienunternehmen haben sich zur Berichterstattung über die Special Olympics vom 17. bis 25. Juni zusammengeschlossen. ARD, ZDF, Sky, Sport1, RTL, Prosieben/Sat1, Prime Video, Meta, DAZN, Bild sowie die Deutsche Telekom wollen das Sportereignis in Berlin medial begleiten. „Ich glaube, es ist ein Auftakt in der deutschen Wahrnehmung“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Special Olympics, bei denen 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen in 26 Sportarten antreten werden, stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung. Das gemeinsame Ziel der Medienallianz ist es, die Sichtbarkeit von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen durch umfangreiche TV-, Hörfunk- und Online-Berichterstattung zu fördern.

Auch Special-Olympics-Präsidiumsmitglied Carsten Schmidt betonte die Wichtigkeit der medialen Berichterstattung. „Das ist eigentlich ein Anlass, wo die ganze sportberichterstattende Medienindustrie zusammenstehen soll“, sagte er: „Redaktionen müssen ihren Film im Kopf dazu in Bewegung bringen, dass das großartiges Fernsehen sein kann.“

Als Host Broadcaster wird das Organisationskomitee (LOC) 400 Stunden Programm, von den Special Olympics produzieren, das alle 26 Sportarten umfassen wird. Die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie 13 Sportarten werden live übertragen, während Zusammenfassungen der übrigen 13 Sportarten erstellt werden. Die Eröffnungszeremonie am 17. Juni im Berliner Olympiastadion wird live im rbb, bei Sky und auf sportdeutschland.tv im Internet gezeigt.