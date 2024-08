Leverkusen - Bayer Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso ist nach dem Wechsel-Theater um seinen Abwehrchef Jonathan Tah völlig relaxed. „Er ist 100-prozentig fit und bereit. Er war schon im Pokalspiel in Jena unser bester Spieler. Er spielt von Beginn an“, erklärte der Bayer-Coach vor dem Top-Duell mit RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Bis zuletzt hatten die Leverkusener noch um einen Transfer des Nationalspielers zum FC Bayern München gebangt, ehe der Wechsel am Freitag endgültig vom Tisch war.

Kovar bleibt im Tor

Somit steht der Kader nach dem Abgang von Odilon Kossounou zu Atalanta Bergamo und dem Zugang von Nordi Mukiele, der von Paris Saint-Germain an den Rhein wechselt und am Samstag schon auf seinen früheren Club aus Leipzig trifft. Alonso bestätigte, dass Mukiele nach zwei Tagen Training auf jeden Fall zum Kader zählt. Noch nicht wieder dabei ist der erkrankte Torhüter Lukas Hradecky, der erneut von Matej Kovar vertreten wird.

Alonso freut sich auf die Partie gegen den Konkurrenten, der in der vergangenen Saison zweimal knapp mit 3:2 bezwungen wurde. „Das ist unser erstes Heimspiel, es wird großartige Stimmung sein. Das ist morgen wie ein Champions-League-Spiel“, befand der Leverkusener Trainer.