Dessau-Roßlau - Ein 24-Jähriger, der als falscher Polizist mehrere Menschen betrogen hat, ist am Landgericht Dessau-Roßlau zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann muss wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in vier Fällen ins Gefängnis, sagte ein Gerichtssprecher.

Nach Überzeugung des Gerichts rief er zusammen mit anderen immer wieder über gefälschte Telefonnummern zumeist ältere Bürger an. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und wollten unter einem Vorwand an das Geld der Rentner kommen. Die Betrüger erbeuteten von arglosen Senioren unter anderem in Dessau-Roßlau und Wittenberg rund 100.000 Euro. Das Geld legten die Opfer jeweils in Beuteln vor ihrer Haustür ab. Der 24-jährige Verurteilte holte es ab und gab es gegen eine Beteiligung an Hintermänner weiter.

Bei einem Versuch in Wittenberg wurde der Mann unweit des Tatorts festgenommen. Ein 84-Jähriger hatte den Betrug durchschaut und die echte Polizei verständigt.

Zum Prozessbeginn hatte die Staatsanwaltschaft dem 24-jährigen Türken, der zuletzt in Nordhausen wohnte, einen Deal vorgeschlagen: Hätte der Mann Auskunft zu seinen Komplizen gegeben, wäre er mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Den Vorschlag lehnte er ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.