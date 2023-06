Frankfurt (Oder) - Zöllner haben auf der Autobahn 12 über 900.000 Stück unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt, die als Fleisch deklariert waren. Entdeckt wurde die Schmuggelware bereits am vergangenen Sonntag, der Lastwagen wurde nach Angaben des Zolls vom Mittwoch zuvor mit einer teilmobilen Röntgenanlage untersucht. Der Lkw transportierte demnach Kartons, die laut Aufkleber 12 Kilogramm Fleisch enthalten sollten. Stattdessen wurden je Karton 6000 Stück Zigaretten festgestellt. Auf dem Lkw befanden sich 10 Paletten mit insgesamt 960.400 Zigaretten verschiedener Sorten ohne Steuerzeichen. Der Zoll geht von einem Steuerschaden in Höhe von fast 200.000 Euro aus. Die Ermittlungen dauerten an.