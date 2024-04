Dresden - Nachdem ein als vermisst gemeldeter Neunjähriger in Dresden von der Polizei gesucht worden ist, hat sich herausgestellt, dass dieser lediglich verschlafen hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Beamten am Donnerstagvormittag von einer Zeugin per Notruf darüber informiert, dass der Junge ohne Entschuldigung im Hort fehle. Wenig später traf die Polizei den Jungen Zuhause mit seiner Mutter an - die beiden hatten verschlafen.