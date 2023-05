Zahna-Elster/Magdeburg - Im Landkreis Wittenberg sollen 50 veraltete Windenergieanlagen durch 16 moderne ersetzt werden. Auf weniger als zwei Dritteln der ursprünglichen Fläche werde der Energieertrag versechsfacht, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt am Donnerstag zum Spatenstich mit. Der Repowering-Windpark werde so viel erneuerbare Energie produzieren, wie 67 000 Drei-Personen-Haushalte benötigten. Die VSB-Gruppe werde damit in den kommenden Jahren eines der größten Repowering-Projekte in Europa umsetzen. Die Inbetriebnahme sei für das zweite Halbjahr 2024 geplant.

„Da das Land bereits vor 20 Jahren beim Windkraftausbau zu den Vorreitern zählte, gibt es hierzulande besonders viele Anlagen, die in die Jahre gekommen sind“, erklärte Energieminister Armin Willingmann (SPD). „Das Repowering von Altanlagen ist deshalb ein entscheidender Baustein, um die Ausbauziele für die Windenergie kosteneffizient, umweltschonend und unter Wahrung der hohen Akzeptanz für die Windenergie zu erreichen.“