Altenburg - Ein Mensch ist in Altenburg so schwer verletzt worden, dass er gestorben ist. Zudem wurden am späten Samstagabend weitere Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Vorausgegangen sei ein Familienstreit. Die Polizei nahm zwei Menschen fest. Neben der Polizei seien zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an. Die Kriminalpolizei in Gera bittet um Hinweise zur Tat.