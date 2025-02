In Brandenburg brennt ein leerstehendes Bahnhofsgebäude. Die Feuerwehr muss nach Löscharbeiten in der Nacht am Morgen erneut anrücken.

Altes Bahnhofgebäude brennt in Brandenburg an der Havel

Aus ungeklärter Ursache ist in einem leerstehenden Bahnhofgebäude in Brandenburg (Havel) ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Brandenburg (Havel) - In Brandenburg (Havel) ist in der Nacht ein Brand in einem alten Bahnhofgebäude ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Polizeipräsidium in Potsdam mitteilte.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagabend vor Mitternacht im Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes am Bahnhof Brandenburg-Altstadt ausgebrochen. Es droht einzustürzen. Als das Feuer in den Morgenstunden des Mittwochs wieder aufflammte, musste die Feuerwehr erneut anrücken.

Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben das Gebäude zuvor durchsucht, ob sich dort noch Menschen aufhielten. Der Dachstuhl habe voll in Flammen gestanden. Der Zugang sei durch verschlossene Türen erschwert gewesen.