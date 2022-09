Altkanzlerin Merkel hält Festrede beim Stadtjubiläum

Goslar - Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) soll die Festrede zum 1100-jährigen Bestehen der Stadt Goslar halten. Merkel folge der Einladung von Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD) und werde am 29. September in der Kaiserpfalz sprechen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Neben geladenen Gästen könnten sich auch noch Goslarer Bürgerinnen und Bürger für einen Platz beim Festakt bewerben. Die Unesco-Welterbe-Stadt feiert im September mit vielen Events das Jubiläum.