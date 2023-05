Havelberg - Mit Musik von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und Auszügen aus Carl Orffs (1895-1982) „Carmina Burana“ beginnen die diesjährigen Altmark Festspiele in Havelberg. Nach der Eröffnung am Samstag im Dom der Stadt stehen bis zum 2. September Konzerte und Veranstaltungen an 13 Spielstätten in der Altmark auf dem Programm, etwa in Arendsee, Diesdorf, Wittenmoor und Döbbelin. Beteiligt sind laut Intendant Reinhard Seehafer 225 Künstlerinnen und Künstler aus elf Ländern.

Thematisch gehe es um Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration, daher laute das Festspielmotto „Wo soll ich fliehen hin“. So heiße auch der Eingangschor der Kirchenkantate von Bach, der zur Eröffnung des Festspielsommers im Havelberger Dom erklingen soll. Für das Eröffnungskonzert sei das International Symphony Orchestra Lviv aus der Ukraine verpflichtet worden, hieß es. Insgesamt stehen den Angaben zufolge 16 Veranstaltungen auf dem Programm. Der Abschluss werde in der Marienkirche Salzwedel gefeiert, wo „Mein Vaterland“ von Bedřich Smetana (1824-1884) vom Czech National Symphony Orchestra zum Besten gegeben werde.