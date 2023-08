Altmark Festspiele bringen Sommermusik in Bismarck-Häuser

Krevese - Die Altmark Festspiele bringen wieder Literatur und Musik mit Künstlern aus Film und Fernsehen in die Bismarck-Häuser. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe steht am Samstag im Bismarck-Schloss Döbbelin Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“ auf dem Programm, wie die Organisatoren mitteilten. Dazu wird Schauspielerin Friederike Becht („Käthe Kruse“, „Hannah Arendt“) erwartet, Reinhard Seehafer komponierte neue Musik.

Am 13. August gibt es im Gutshaus Krevese einen Romy-Schneider-Abend mit der Schauspielerin Chris Pichler. Im Gutshaus Birkholz bringt der Schauspieler Michael Rotschopf am 19. August das Melodram „Enoch Arden“ nach Alfred Lord Tennyson auf die Bühne. Reinhard Seehafer begleitet den Auftritt am Klavier mit der Musik von Richard Strauss.

„Briefe an Olga“, die der spätere tschechische Staatspräsident Václav Havel (1936-2011) aus der Haft an seine Ehefrau schrieb, liest die Schauspielerin Petra Kleinert am 26. August im Gutshof Welle. Der Abend wird mit Kammermusik von Antonin Dvorak und Johannes Brahms ergänzt.