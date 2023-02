Gardelegen - 225 Künstler aus 11 Ländern gestalten in diesem Jahr den Festspielsommer der Altmark Festspiele. Das Programm starte am 20. Mai und biete 16 Konzerte an 13 Spielstätten von Herrenhäusern über Burgruinen bis zu Schlössern und Fabrikhallen, teilte das Festspielbüro am Montag mit.

Für das Eröffnungskonzert im Havelberger Dom sei das International Symphony Orchestra Lviv aus der Ukraine verpflichtet worden. Gespielt würden Werke von Johann Sebastian Bach und Carl Orff. Am 24. Juni werde es mit der Aufführung der Oper „Dafne“ in der Alten Burg Apenburg erstmals eine Zusammenarbeit mit der Internationalen Sängerakademie Torgau und der Hochschule für Musik und Theater Leipzig geben. Der Festspielsommer läuft bis zum 2. September.