Berlin - Es ist eine Niederlage, die Berlin Thunder trotzdem etwas Mut machen kann. „Es war anfangs noch ein bisschen zu viel Respekt von unseren Spielern vorhanden“, sagte Berlins Cheftrainer Johnny Schmuck nach der am Ende knappen 24:27-Niederlage in der European League of Football (ELF) gegen den Titelverteidiger Vienna Vikings am Sonntag.

Drei Viertel lang sah es nach einer krachenden Pleite für Thunder aus. Im zweiten Saisonspiel lagen die Hauptstadt-Footballer am Ende des dritten Spielabschnitts mit 3:24 gegen die Wiener im Rückstand. In der Offense lief gar nichts, in der Defense nur wenig. Die Vikings sind kein bunt zusammengewürfeltes Team - im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften in der ELF.

Denn die Wiener waren über Jahrzehnte in der österreichischen Football-Liga eines der Aushängeschilder. Im vergangenen Jahr holten die Vikings gleich in ihrer ersten ELF-Saison den Meistertitel. Doch als sich der Respekt der Berliner am Sonntag gelegt hatte, waren sie in der Lage, dem Gegner Paroli zu bieten.

Erst im letzten Viertel hatte sich das Team im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gefangen. Dann verlangte es dem amtierenden Champion aber alles ab. Ein sehr gutes Zeichen für die Playoff-Ambitionen von Thunder.