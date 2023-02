Am Dienstag sonnig in Berlin und Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) – - Am Dienstag lässt sich in Berlin und Brandenburg erneut die Sonne blicken. Nach anfänglichem Frost und örtlicher Glätte in den Morgenstunden steigen die Temperaturen auf vier bis sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Es bleibt trocken.

Die Nacht zum Mittwoch wird klar und trocken, mancherorts mit wenigen Wolken. Die Temperaturen fallen auf minus vier bis minus acht Grad. Zum Morgen können sich Nebelfelder bilden. Am Mittwoch wird es größtenteils sonnig, mit Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kommt aus Nordosten vermehrt Nebel. Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus sechs Grad. Am Donnerstag kann es bewölkt werden, örtlich mit Auflockerungen, bei ähnlichen Temperaturen wie am Mittwoch.