In den mehr als 1.100 Berliner und Brandenburger Grundschulen werden am Montag knallgelbe Geschenke verteilt. Was die Erstklässler darin erwartet und wer die Aktion unterstützt.

Auch Bananen und Äpfel kommen dieses Jahr mit in die Brotbox.

Berlin - Die Erstklässler in Berlin und Brandenburg können sich am Montag über ein knallgelbes Geschenk mit leckerem Inhalt freuen. In beiden Bundesländern werden auch dieses Jahr wieder Bio-Brotboxen in mehr als 1.100 Grundschulen verteilt. Beim Packen der Brotdosen halfen am Vormittag mehr als 500 Ehrenamtliche. Ebenfalls mit dabei waren unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Mit-Initiatorin Renate Künast.

Die Aktion findet zum 24. Mal in Berlin und zum 20. Mal in Brandenburg statt. Die gemeinnützige Initiative will so für ein tägliches, gesundes Frühstück für Schulkinder werben. Den Kindern soll zudem der Wert und der Ursprung von Lebensmitteln nähergebracht werden.

Was dieses Jahr in der Box ist

Die Box wird dieses Jahr mit einer Scheibe Sonnenblumen-Vollkornbrot der regionalen Bio-Bäckereien, einem kleinen Apfel, einer Banane, einer Käseecke sowie einer Müsli-Tüte gefüllt. Die Bio-Brotbox-Aktion wird von mehr als 40 Unternehmen und Organisationen unterstützt.