Die sonnigen Tage in Berlin und Brandenburg gehen vorerst einem Ende entgegen. Der Wetterdienst kündigt Wolken und Schauer an.

Potsdam - Nach einem bewölkten Start zeigt sich am Sonntag die Sonne in Berlin und Brandenburg. Der Tag beginnt mit einzelnen leichten Schauern, später scheint zeitweise die Sonne und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Es wird kühler als an den Vortagen: Die Temperaturen erreichen 15 Grad in der Prignitz und 19 Grad in der Niederlausitz, in Berlin liegen sie um die 17 Grad.

In der Nacht zu Montag ziehen Wolken auf. Vor allem vom Berliner Raum bis in die Südhälfte Brandenburgs fällt in der zweiten Nachthälfte stellenweise Regen. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad. Am Montag zeigt sich die Sonne zwischen vielen Wolken nur kurz. Ab Mittag fallen örtlich Schauer und es herrscht den Meteorologen zufolge eine geringe Gewitterneigung. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad.

Mit Wolken und schauerartigem Regen wird die Nacht zu Dienstag ungemütlich. Der Wetterdienst schließt auch einzelne Gewitter nicht aus. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad. Ähnlich geht es am Dienstag weiter: Wolken, gebietsweise Schauer - teilweise mit Graupel - und vereinzelt kurze Gewitter warten auf die Menschen in Berlin und Brandenburg. Später am Abend lassen die Niederschläge nach. Die Temperaturen erreichen 10 bis 12 Grad.