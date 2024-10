Barcelona - Auch am dritten Renntag blieben Großbritanniens America’s-Cup-Herausforderern im Kampf um die wichtigste Trophäe des Segelsports erfolglos. Im Duell mit Neuseelands Cup-Verteidigern steht es 4:0 für die Kiwis. Nach gutem Start musste „Britannia“ die neuseeländische „Taihoro“ auf dem zweiten von sechs Kursabschnitten passieren lassen. Die Neuseeländer verteidigten ihre Führung konzentriert und effektiv, erreichten das Ziel nach einer Renndauer von knapp 27 Minuten mit einem Vorsprung von 23 Sekunden und rund 550 Metern vor der „Britannia“.

„Wir waren enttäuscht darüber, was gestern vorgefallen ist, und wollten einen guten Start“, sagte „Britannia“-Trimmer Bleddyn Mon die eher zurückhaltende Vorstartphase seiner Mannschaft am Montag. Am Sonntag hatte die „Britannia“ einen Penalty in der Vorstartphase von Rennen 3 kassiert, der das Team schon zu Rennbeginn ins Hintertreffen hatte geraten lassen. „Es war heute ein enges Rennen. Es sind sehr, sehr geringe Leistungsunterschiede, die hier ein Team vor dem anderen sein lassen“, sagte Son. „Es fehlt nur ein kleiner Schritt.“

Mögliche Entscheidung am Wochenende

Das 37. Match um den America's Cup wird am Mittwoch mit den Rennen 5 und 6 fortgesetzt. Den America's Cup gewinnt das Team, das zuerst sieben Siege erzielen kann. Das Duell zwischen Neuseeland und Großbritannien könnte bei einem möglichen Stand von 6:0 am Mittwochabend und einem für Donnerstag geplanten Reservetag dennoch erst am Wochenende entscheiden sein. Das erklärte Regattadirektor Iain Murray in Barcelona bei einem Briefing unter Hinweis auf das Cup-Protokoll. Darin sei zwischen Verteidiger und „Challenger of Record“ – bei dieser Cup-Auflage das britische Team – vereinbart, dass das Finale nicht vor dem zweiten Wochenende endet.