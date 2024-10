Lindow - Die Amethystfarbene Wiesenkoralle ist zum „Pilz des Jahres 2025“ gekürt worden. Ihr Lebensraum sei inzwischen stark gefährdet, teilte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie zur Wahl mit. In Deutschland sind demnach nur noch weniger als 40 Standorte der lila-violetten Wiesenkoralle bekannt - etwa in Mittelgebirgen wie Bayerischem Wald, Thüringer Wald und Erzgebirge sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

„Der korallenartig verzweigte Pilz mit den violetten bis amethystfarbenen Ästen lebt in nährstoffarmen Mähwiesen, extensiven Viehweiden und Eschenwäldern auf eher sauren Böden“, teilte die Gesellschaft nach einer Tagung im brandenburgischen Lindow mit. An solchen Standorten gedeihe die Amethystfarbene Wiesenkoralle (Clavaria zollingeri) im Humus zwischen Moosen und Pflanzenresten wie Laub und Gras.

Durch die intensive Landnutzung der vergangenen 70 Jahre mit der „Ausbringung von unnatürlichen Mengen an Kunstdünger und Gülle“ seien mehr als 90 Prozent der ursprünglichen Lebensräume des Pilzes in Europa und Nordamerika verloren gegangen. Essbar ist die Amethystfarbene Wiesenkoralle nicht.