Die Niedersächsische Staatskanzlei in Hannover (Niedersachsen).

Hannover - Im neuen Jahr werden amtliche Verkündungen von Gesetzen und anderen Vorschriften in Niedersachsen nur noch digital veröffentlicht. Ab dem 1. Januar lösen elektronische Fassungen die bisherigen aus Papier ab, wie die Staatskanzlei in Hannover am Donnerstag mitteilte. Das Land erhofft sich dadurch etwa einen leichteren Zugang zu den amtlichen Inhalten.