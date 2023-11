Erfurt - Andreas Bausewein soll für die SPD ein viertes Mal bei der Oberbürgermeisterwahl in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt antreten. Der 50-Jährige wurde nach Angaben der SPD von Sonntag mit fast 100-prozentiger Zustimmung von einem SPD-Kreisparteitag nominiert. Bausewein ist gebürtiger Erfurter und seit 2006 Stadtoberhaupt. Von 2014 bis 2017 war er Landesvorsitzender der Thüringer Sozialdemokraten, die seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung mit Linke und Grünen im Freistaat regieren.

In Thüringen stehen im kommenden Jahr neben Landtags- und Europawahl auch Kommunalwahlen am 26. Mai an.

Bausewein sagte bei seiner Bewerbung für eine weitere sechsjährige Amtszeit nach SPD-Angaben: „Ich stehe für Verlässlichkeit und ich bin das Bollwerk gegen die AfD.“ Als Aufgaben nannte er die Sanierung von Schulen, den Ausbau des Straßenbahnnetzes sowie mehr Wohnungsbau.