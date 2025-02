Scheeßel - Angesagte Musiker unter freiem Himmel erleben, zelten und Spaß haben: Die Musikfestivals im Norden begeistern jedes Jahr Zehntausende Besucherinnen und Besucher. Nach den schwierigen Corona-Jahren berichten die Veranstalter von einer großen Nachfrage.

Hurricane

Das Hurricane Festival nahe dem kleinen Ort Scheeßel verspricht vom 20. bis 22. Juni internationale Musikstars und die erste Riege der deutschen Pop-, Rock- und Rapstars. Bestätigt sind bereits die Auftritte der US-amerikanischen Rockband Green Day, der britischen Band The Prodigy sowie des deutschen Trios AnnenMayKantereit.

Auch Deutschlands Erfolgsrapper Apache 207 wird zum ersten Mal auf dem Gelände erwartet. Das Hurricane und sein Zwilling Southside in Baden-Württemberg zählen mit insgesamt 140.000 Gästen zu den größten Musikfestivals in Deutschland.

„Wir hatten dieses Jahr einen Vorverkaufsrekord“, sagte Jonas Rohde, Sprecher des Veranstalters FKP Scorpio. Innerhalb von 24 Stunden seien 60.000 Karten verkauft worden. Ungefähr ein Drittel der Besucher sei zum ersten Mal dabei. In Kürze sollen laut Rohde weitere hochkarätige Musikacts bekanntgegeben werden. Die Musikfans sollten ihre Gummistiefel nicht vergessen, in früheren Jahren gab es nach Dauerregen auch schon mal Schlammschlachten auf dem Gelände.

Deichbrand

Vor seiner 20. Ausgabe steht in diesem Jahr das Deichbrand Festival am Flugplatz Nordholz bei Cuxhaven. Den 60.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern versprechen die Veranstalter in diesem Jahr daher eine besondere Ausgabe mit rund 120 Künstlern und Bands. Viele Neuerungen und Überraschungen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

„Es wird eine besondere Geburtstagsparty, die die perfekte Mischung aus erstklassiger Musik, abwechslungsreichem Programm und der einzigartigen Lage an der Nordseeküste bietet – ein Kurzurlaub mit Festival-Feeling pur“, sagte Festivalsprecherin Lena Zielinski. Fest stehen schon die Headliner mit Macklemore, K.I.Z., Timmy Trumpet, Kontra K, Deichkind, Finch und Ski Aggu.

„Die Fans können sich auf echte Highlights freuen – 2025 wird größer, lauter und aufregender als je zuvor“, sagte Veranstalter Marc Engelke. Die Nachfrage nach Tickets für das Festival vom 17. bis 20. Juli ist den Organisatoren zufolge groß. „Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren, und die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen.“ Dies sei ein Beleg für die Vorfreude auf das Jubiläumsfestival.

M'era Luna

Düster geschminkte und dunkel kostümierte Gothic-Fans aus dem In- und Ausland werden vom 9. bis 10. August auf dem Flugplatz-Gelände in Hildesheim erwartet. Zum 25-jährigen Bestehen hat sich der Veranstalter FKP Scorpio einige Überraschungen ausgedacht. Unter anderem werde Chris Harms, Sänger von Lord of the Lost, ein speziell konzipiertes Programm präsentieren, sagte der Sprecher von FKP Scorpio, Jonas Rohde.

Angekündigt sind Bands und Solokünstler aus unterschiedlichen Genres von Mittelalter-Rock über Alternative, Gothic bis Electro. Zu ihnen zählen Subway to Sally, Eisbrecher und Heilung. Den Veranstaltern zufolge gehört das M'era Luna zu den größten Musikfestival der Gothic-Szene in Europa.

Watt en Schlick schon ausverkauft

Musikhören, Tanzen und feiern am Nordseestrand - das geht bei dem kleinen Festival Watt En Schlick in Dangast am Jadebusen. In den vergangenen Jahren war das kleine Fest wiederholt zu einem der besten Festivals Deutschlands ausgezeichnet worden. „Für das Watt En Schlick Fest 2025 sind die Vorbereitungen in vollem Gange“, teilte Festivalsprecherin Sofie Buchwald mit.

Zurzeit werde noch am Programm gearbeitet, erste Details sollten im späten Frühjahr bekanntgegeben werden. „Sicher ist: Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen, sodass unsere Besucherinnen und Besucher auch im Sommer 2025 auf Überraschungen gespannt sein können“, sagte die Sprecherin.

Tickets für das Festival vom 1. bis 3. August, zu dem rund 6.000 Besucher erwartet werden, gibt es keine mehr. Wie in den vergangenen Jahren waren die Karten innerhalb kürzester Zeit ausverkauft - lediglich ein paar Tageskarten soll es noch zu kaufen geben. Die Veranstalter freuen sich über diesen Zuspruch. „So ein kontinuierlicher Erfolg ist nämlich gar nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der leider viele Festivals ins Straucheln geraten“, sagte Buchwald.

Festivals auf Nordseeinseln

Neben Meeresrauschen gibt es am Nordseestrand der ostfriesischen Insel Norderney in diesem Jahr wieder viel Musik zu hören - beim Open-Air-Festival Summertime@Norderney vom 30. Juli bis 3. August. Auf der Bühne stehen Bosse, die Rapper 01099, Andrea Berg und Die Fantastischen Vier.

Erstmals gibt es eine Zusatzshow. „Nach dem schnellen Ausverkauf der Tickets für das Konzert der Fantastischen Vier haben sich die Band und der Veranstalter dazu entschlossen, ein weiteres Konzert am Samstag, dem 2. August, den Summertime-Fans zu bieten“, teilte Festivalsprecher Sven Frese mit. Insgesamt erwarten die Veranstalter zwischen 30.000 und 40.000 Besucherinnen und Besucher. Die Karten sind zu etwa 75 Prozent verkauft.

Auf der größten ostfriesischen Insel treten Revolverheld bei den Beach Days Borkum vom 8. bis 11. August auf. Außerdem wird Heinz Rudolf Kunze am 7. Juni bei Klangfarben in der Kulturinsel seine größten Hits präsentieren.