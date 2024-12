An mehr Schulen in Brandenburg wird Polnisch gesprochen

Mehr Schulen in Brandenburg bieten das Unterrichtsfach Polnisch an. (Symbolbild)

Potsdam - Immer mehr Schulen in Brandenburg bieten Polnisch als Unterrichtsfach an. Im Schuljahr 2023/2024 waren es 39 Schulen, wie das Bildungsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Das waren neun Schulen mehr als im Schuljahr 2021/2022, wie aus früheren Angaben des Ministeriums hervorging. Für das laufende Schuljahr 2024/2025 lagen der Behörde zum Zeitpunkt der parlamentarischen Anfrage noch keine aktuellen Daten vor.

Angeboten wurde Polnischunterricht im vergangenen Schuljahr in drei kreisfreien Städten und acht Landkreisen. Allein in Frankfurt (Oder) waren es sieben Schulen, in Cottbus sechs. Gelehrt wurde die Sprache des Nachbarlandes an 15 Oberschulen, neun Gymnasien, acht Grundschulen, fünf Gesamtschulen und zwei Beruflichen Schulen.

Polnisch wurde laut Ministerium in 25 Schulen als Pflichtunterricht, in 18 Schulen als Wahlunterricht und in fünf Schulen als Begegnungssprache angeboten. 42 Lehrkräfte hatten die Fremdsprache an Schulen in staatlichen Schulen unterrichtet, 13 Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft. Gesprochen wurde im Unterricht beider Schultypen auch bilingual.

Im Schuljahr 2021/2022 hatten laut früheren Angaben des Ministeriums an den staatlichen Schulen Brandenburgs 34 Lehrkräfte Polnischunterricht erteilt. An den Schulen in freier Trägerschaft waren es zwölf Lehrkräfte.