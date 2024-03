Travemünde/Rostock - Zu Beginn der Osterferien in zahlreichen Bundesländern drängt es viele Menschen an die Küsten von Nord- und Ostsee. Wer den Weg dorthin geschafft hatte, konnte sich am Samstag bei einer Mischung von Sonne und Wolken mit gelegentlichen Schauern am Strand ordentlich durchpusten lassen. Mit wetterfester Kleidung unternahmen Tausende zwischen Flensburg und Heringsdorf, zwischen Sylt und Friedrichskoog bei Temperaturen von kaum zehn Grad ausgiebige Strandspaziergänge. Bei Wassertemperaturen von fünf bis sieben Grad stecken nur abgehärtete Naturen ihre Füße ins Meer.

Die Ziele an den Küsten waren am Samstag relativ gut zu erreichen, nur selten war etwas Geduld gefragt. In Hamburg ging es nach Angaben des ADAC am Mittag auf der A7 zwischen dem Dreieck Südwest und Bahrenfeld auf zehn Kilometern Länge nicht recht voran. In Schleswig-Holstein standen Autofahrer auf der A1 in Richtung Lübeck zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld im Stau.

Der Deutsche Wetterdienst machte mit seiner Vorhersage kurzfristig keine Hoffnung auf allzu frühlingshaftes Wetter. Nach einem zeitweise regnerischen Sonntag soll es zum Wochenstart aber trockener und auch etwas wärmer werden.