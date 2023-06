Hohenwarsleben - Sie bieten Raum zum Entschleunigen und Besinnen: Gotteshäuser entlang von Autobahnen machen an diesem Sonntag beim bundesweiten Tag der Autobahnkirchen auf sich aufmerksam. Andachten und Reisesegen gibt es etwa in der Kirche Hohenwarsleben an der A2 sowie als Ökumenischer Gottesdienst in der Autobahnkirche A71 am Rastplatz Thüringer Tor, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Mittwoch mitteilte. Die Kirchen in Brehna an der A9, Rothenschirmbach (A38), Gelmeroda (A4), Schwabhausen (A4), St. Kilian (A73), Bibra (A71), Brumby (A14) und Hohenwarsleben seien generell für Reisende täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Den Angaben zufolge besuchen jährlich rund eine Million Reisende eines der bundesweit 44 Gotteshäuser entlang der Autobahnen. Von den existierenden Kirchen seien 19 evangelisch, 8 katholisch und 17 ökumenisch getragen. Viele Besucher nutzten das ausliegende „Anliegenbuch“, um Gedanken festzuhalten, oder zündeten Kerzen an.