Berlin - Temperaturen über 30 Grad haben für einen Andrang auf die Berliner Freibäder gesorgt. Acht Bäder meldeten am Nachmittag eine so hohe Auslastung, dass keine Tickets mehr verkauft wurden. Dazu zählten das Olympiabad, das Sommerbad am Insulaner und das Sommerbad Pankow. Für die Sommerbäder Kreuzberg und Neukölln zeigte die Auslastungsampel an, dass es nur noch wenige Tickets gab.

„Es herrscht großer Andrang“, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. Zunächst seien keine Zwischenfälle bekanntgeworden. Auch nach Angaben einer Polizeisprecherin waren keine größeren Einsätze bekannt.

Auslastung wird im Internet angezeigt

Die Bäder-Betriebe versuchen mit der Auslastungsampel im Internet, die Besucherströme besser zu lenken. Beim bislang wärmsten Wochenende des Sommers vor gut einer Woche waren die Freibäder schnell überfüllt und vor den Pforten mehrerer Einrichtungen kam es unter Wartenden zu Handgreiflichkeiten. Polizisten halfen an einigen Orten, Menschen in der Schlange davon zu überzeugen, dass sich Warten nicht mehr lohne.

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Tumulten und Schlägereien Jugendlicher und junger Männer gekommen war, gibt es wie im Vorjahr Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählen eine Ausweispflicht und Taschenkontrollen.