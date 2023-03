Andreas Philippi (SPD), Gleichstellungsminister in Niedersachsen, spricht.

Hannover - Niedersachsens Gleichstellungsminister Andreas Philippi hat Frauen wie Männer dazu aufgerufen, sich für die Angleichung ihrer Lebensverhältnisse einzusetzen. Vor dem Gesetz seien Frauen und Männer zwar gleichberechtigt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag anlässlich des Frauentags am 8. März. „Doch jenseits von Rechtsnormen, Blumen und Pralinen erinnert uns der 8. März daran, dass wir von einer echten Gleichstellung zwischen Frauen und Männern noch weit entfernt sind und einiges tun müssen, bis Gleichstellung in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen Ebenen gelebte Wirklichkeit wird.“

Zum Beispiel seien Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und in der Sorgearbeit benachteiligt, sagte Philippi. Darüber hinaus gebe es aber auch strukturelle Defizite in Arbeit und Karriere, Ehrenamt, Medien, Kunst, Kultur und Politik. Laut Statistikamt bekamen Frauen in Niedersachsen im Jahr 2022 brutto 18 Prozent weniger Geld pro Arbeitsstunde als Männer.

Zur Gleichstellung könnten alle einen Beitrag leisten, betonte der Minister: „Indem wir Frauen fördern und be-fördern, ihnen gleich hohe Gehälter zahlen, Männer wie Frauen gleichberechtigt Familien- und Sorgeaufgaben wahrnehmen. Und das Wichtigste, jeder von uns muss die Belange von Frauen ernst nehmen.“