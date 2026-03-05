Fortuna-Trainer Markus Anfang hat bei vier Vereinen mit dem gestorbenen Ex-Torwart Georg Koch zusammengespielt. Seine Trauer ist groß. Für Düsseldorf steht ein wichtiges Spiel beim 1. FC Nürnberg an.

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorfs Trainer Markus Anfang trauert um den am Mittwoch gestorbenen Ex-Torwart Georg Koch. „Ich hatte viele Stationen mit Schorsch und habe ihn als Menschen sehr gut gekannt“, sagte der 51-Jährige mit brüchiger Stimme auf der Pressekonferenz vor dem Düsseldorfer Zweitliga-Spiel am Samstag beim 1. FC Nürnberg (13.00 Uhr/Sky).

Gemeinsam in Düsseldorf, Kaiserslautern, Cottbus und Duisburg

„Vor allem seine Kinder liegen mir am Herzen, das tut besonders weh; wir wussten alle irgendwo, dass das kommt, aber wenn es dann kommt, dann schmerzt es“, sagte Anfang. „Ich hatte viele tolle Momente mit ihm, wir haben unter anderem zusammen im Düsseldorfer Rheinstadion gespielt.“ Koch und Anfang haben gemeinsam für Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus und den MSV Duisburg gespielt. Koch ist am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 54 Jahren gestorben.

Fortuna muss in Nürnberg auf sechs Spieler verzichten

Die Fortuna gastiert am Samstag beim Tabellennachbarn in Nürnberg. „Das ist eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität“, sagte Anfang über den Gegner. „Wir wollen Druck ausüben und unser Spiel durchsetzen.“ Düsseldorf muss auf Valgeir Lunddal, Jordy de Wijs, Kenneth Schmidt, Hamza Anhari, Julian Hettwer und Tim Breithaupt verzichten.