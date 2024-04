Die Stunden von Markus Anfang bei Dynamo Dresden schienen gezählt. Doch in Gesprächen überzeugte er die Verantwortlichen und darf vorerst bleiben.

Dresden - Dynamo Dresden wird auch beim nächsten Drittliga-Spiel beim SC Freiburg II am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) von Markus Anfang betreut. Nach einem Krisengespräch am Montagvormittag mit der Vereinsführung bleibt der Trainer im Amt. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigte Dynamo der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach überzeugte Anfang mit seinen Argumenten, wie er sein Team trotz der zuletzt schwachen Leistungen wie beim 1:3 am Sonntag gegen den 1. FC Saarbrücken dennoch zum Aufstieg führen will. „Wir rücken noch enger zusammen, bündeln alle Kräfte und vertrauen Markus Anfang sowie seinem Team. Gemeinsam wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren“, sagte Geschäftsführer David Fischer der Zeitung.

Nach 32 von 38 Spieltagen rangieren die Dresdner mit fünf Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang auf Platz vier. Noch nach der Winterpause hatte Dynamo als Zweiter zehn Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz drei. Im neuen Jahr aber haben die Dresdner eine Bilanz, die eher der eines Abstiegskandidaten gleicht. In zwölf Partien gab es sieben Niederlagen und nur drei Siege.