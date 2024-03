Plauen - Ein Ehepaar aus dem Vogtland ist auf einen betrügerischen Anruf hereingefallen und hat 25.000 Euro verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich am Donnerstag eine weinende Frau bei dem Paar und gab sich als dessen Tochter aus. Wenig später habe eine angebliche Oberkommissarin das Gespräch übernommen und den Eltern erklärt, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Eine drohende monatelange Untersuchungshaft könne nur durch die Zahlung von 89.000 Euro Kaution abgewendet werden.

Das Ehepaar beschaffte 25.000 Euro und übergab das Geld auf einem Parkplatz in Plauen an einen unbekannten Mann. Erst als die Eltern später mit dem Schwiegersohn sprachen, bemerkten sie den Betrug. Laut Polizei wurden am Donnerstag im Vogtlandkreis elf dieser betrügerischen Schockanrufe gemeldet. In diesem einen Fall waren die unbekannten Täter erfolgreich.