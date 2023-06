Liebschützberg - Angebranntes Essen auf dem Herd hat in einem Mehrfamilienhaus in Liebschützberg (Landkreis Nordsachen) für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Der Rauch breitete sich am Dienstagabend in Bornitz zunächst in der Wohnung des 69 Jahre alten Bewohners und dann in dem Wohnhaus aus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Eine 14 Jahre alte Hausbewohnerin erlitt dabei demnach eine leichte Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Das Gebäude wurde bei dem Vorfall laut Polizei nicht beschädigt. Der 69-Jährige blieb unverletzt und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.