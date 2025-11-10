Bei dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden sechs Menschen getötet und mehr als 300 Kinder, Frauen und Männer verletzt. Nun kommt der Todesfahrer vor Gericht.

Magdeburg - Kurz vor Beginn des Prozesses zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der Angeklagte mit dem Hubschrauber in die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt gebracht worden. Er landete auf einem Polizeigelände unweit des extra errichteten Interims-Gerichtsgebäudes.

Laut einem Sprecher des Justizministeriums befindet sich der 51-jährige Taleb al-Abdulmohsen seit einigen Tagen in Obhut der Justizvollzugs Sachsen-Anhalt. Zuvor hatte er in Berlin in Untersuchungshaft gesessen.

Nach seiner Landung sollte der Angeklagte aus Saudi-Arabien in einem Autokonvoi zum Ort der Verhandlung gebracht werden. Er war kurz vor Weihnachten 2024 mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gefahren, tötete sechs Menschen und verletzte mehr als 300 weitere.